Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Está concluída a primeira – e mais complexa – etapa da instalação de galerias pluviais no Jardim Panorama, em Jacarezinho. A ação faz parte do projeto de pavimentação de todo o bairro, maior obra de infraestrutura da história do município.

Esta etapa compreende a implantação de galerias pluviais com manilhas de 1,5m de diâmetro, considerada a parte mais pesada e difícil das obras preliminares para posterior pavimentação do bairro.

A empreiteira responsável pela obra, JP Carreteiro, garante a qualidade da execução do serviço, para que as manilhas tenham durabilidade e resistência, não causando transtornos futuros aos moradores.

A próxima etapa será a implantação das galerias com manilhas de 0,4 e 0,6m de diâmetro, com valetas bem menores e aplicação mais rápida. É importante frisar que as obras, apesar das dificuldades com as constantes chuvas, seguem dentro do cronograma.

A OBRA

Na obra do Jardim Panorama a prefeitura fará o investimento total de R$ 8.136.579,67, responsáveis para garantir 47.612,27 m² de pavimentação em CBUQ (asfalto quente), com extensão total de 6.289,31 metros lineares, que começarão na Rua Dr. Tito, em frente ao Instituto Federal do Paraná (IFPR), passando pelo campus de Odontologia da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), todas as ruas do Bairro até chegar à rua de acesso ao Santuário Mãe Rainha.