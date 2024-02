Jacarezinho estará, novamente, na disputa do Prêmio Prefeitura Empreendedora, iniciativa do Sebrae que visa reconhecer e premiar práticas que estimulem e favoreçam o crescimento do ambiente de negócios e o desenvolvimento territorial.

Nesta edição, a 12ª da premiação, Jacarezinho estará na disputa nas seguintes categorias: Cidade Empreendedora, Compras Governamentais e Governança Territorial, este último projeto de âmbito regional desenvolvido em parceria com a prefeitura de Siqueira Campos.

Os projetos foram inscritos pela prefeitura durante o ano passado e após análise da comissão técnica do Sebrae Paraná foram selecionados para estarem na final da etapa paranaense. Os vencedores seguem para a etapa nacional da premiação.

Jacarezinho, que já foi vencedor tanto de etapas estaduais quanto nacionais em anos recentes, mais uma vez tem a expectativa de ter algumas das iniciativas que tanto têm contribuído para o progresso do município serem reconhecidas pela eficiência em suas execuções.

“Claro que o foco da gestão está sempre na melhoria das condições da população, do progresso de Jacarezinho como um todo, mas ter esse reconhecimento é muito gratificante e mostra que estamos no caminho certo, transformando a realidade de nossa cidade em muitos aspectos”, destaca o prefeito Marcelo Palhares.

A final da etapa nacional do Prêmio Prefeitura Empreendedora acontece durante o mês de abril. Já a etapa nacional está prevista para acontecer em junho.