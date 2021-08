Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O longo trajeto de cerca de 640 quilômetros entre Curitiba e Foz do Iguaçu pela BR-277 ficará consideravelmente mais barato com a nova modelagem de pedágio que será implantada no Paraná a partir de 2022. A soma das tarifas nas nove praças passará dos atuais R$ 131,20 para R$ 85,26, uma redução de 35% logo na partida do contrato. Valor final que vai cair mais conforme avançar a disputa pela concessão, podendo a chegar a R$ 63,95 se a empresa que vencer o leilão oferecer um desconto de 25%, por exemplo – o pregão, na Bolsa de Valores (B3), tem previsão de ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem.

Essa viagem também se tornará mais segura. Estão previstas para o trecho, entre outras intervenções importantes, a duplicação entre Guarapuava e Cascavel, a construção de marginais nos perímetros urbanos de Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Cascavel e Céu Azul e iluminação da Serra da Esperança, na região de Guarapuava.

A combinação vantajosa para o usuário tem por base os três pilares que nortearam o novo plano de concessões de rodovias no Paraná: tarifa baixa, transparência e obras. O formato foi construído em conjunto pelo Governo do Estado, governo federal, Poder Legislativo e sociedade civil organizada.

“O Paraná teve, ao longo de mais de duas décadas, um dos pedágios mais caros do Brasil. Nosso desafio era construir um modelo que chegasse a um desconto maior, com uma tarifa justa e também com muita obra”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior, durante a apresentação do modelo, quarta-feira (11), no Palácio Iguaçu. “Teremos no Paraná o maior projeto de infraestrutura da América Latina, com R$ 44 bilhões em investimentos e quase 1,4 mil quilômetros de duplicações”.

PROJETO – As concessões rodoviárias estão divididas em seis lotes, que totalizam 3,3 mil quilômetros de rodovias. Estão previstos R$ 44 bilhões em investimentos, incluindo a duplicação de 1.783 quilômetros de rodovias, construção de 11 contornos urbanos, 253 quilômetros de faixas adicionais em rodovias já duplicadas, 104 quilômetros de terceiras faixas, mais de mil obras de arte especiais, como viadutos, trincheiras e passarelas, sinal de Wi-Fi em todo o trecho, câmeras de monitoramento e iluminação em LED.

A partir do novo modelo, vence o leilão a empresa que apresentar o maior desconto na tarifa no pedágio. A proposta prevê que as tarifas atuais já cheguem à Bolsa de Valores com um desconto médio de 30%. A esse valor, se soma o deságio proposto pelas empresas em disputa. Esse desconto será associado a um aporte financeiro ofertado pela concessionária para garantir a execução do contrato. Chamado de seguro-usuário, esse valor é proporcional ao percentual de desconto concedido à tarifa.

No modelo acordado, estão previstos três níveis de aporte: de 1% a 10%, de 11% a 17% e a partir de 17%. Para isso, as empresas precisam investir R$ 15 milhões por ponto percentual até 10%, R$ 60 milhões por ponto percentual até 17% e R$ 150 milhões por ponto percentual a partir de 17%. O valor será assegurado por lote, e poderá ser aplicado com diferentes finalidades, a serem decididas em cada um deles.

Novo pedágio do Paraná terá seis lotes

NOVO VALOR – O percurso entre a capital paranaense e o principal polo turístico do Estado é apenas um exemplo do serviço que será oferecido à população paranaense com a nova concessão. Tarifa mais cara da malha estadual, a praça de Jataizinho, na Região Norte, pode passar a cobrar R$ 8,92 ao invés dos atuais R$ 26,40.

Veja quanto vai custar, praça por praça, a tarifa de partida do novo pedágio do Paraná (sem contar os descontos depois do leilão, exercício que está mais para baixo):

LOTE 1

São Luiz do Purunã

Atual: R$ 9,60

Nova: R$ 8,01

Lapa

Atual: R$ 15,30

Nova: R$ 9,08

Porto Amazonas

Atual: R$ 15,30

Nova: R$ 9,28

Irati

Atual: R$ 13,40

Nova: R$ 8,67

Imbituva

Atual: R$ 13,40

Nova: R$ 8,50

LOTE 2

São José dos Pinhais

Atual: R$ 23,30

Nova: R$ 15,36

Carambeí

Atual: R$ 11,50

Nova: R$ 8,90

Jaguariaíva

Atual: R$ 8,70

Nova: R$ 7,13

Sengés*

Nova: R$ 5,35

Quatiguá*

Nova: R$ 8,29

Jacarezinho

Atual: R$ 24,40

Nova: R$ 8,97

Jacarezinho II*

Nova: R$ 8,39

LOTE 3

Sertaneja

Atual: R$ 27,50

Nova: R$ 12,05

Londrina*

Nova: R$ 9,52

Califórnia*

Nova: R$ 12,69

Ortigueira

Atual: R$ 12,90

Nova: R$ 11,91

Imbaú

Atual: R$ 12,90

Nova: R$ 11,91

Tibagi

Atual: R$ 12,90

Nova: R$ 11,91

Witmarsum

Atual: R$ 13,80

Nova: R$ 11,91

LOTE 4

Jataizinho

Atual: R$ 26,40

Nova: R$ 11,89

Arapongas

Atual: R$ 11,70

Nova: R$ 7,69

Mandaguari

Atual: R$ 11,70

Nova: R$ 7,84

Pres. Castelo Branco

Atual: R$ 15,80

Nova: R$ 9,81

Jussara*

Nova: R$ 9,57

Guairaçá*

Nova: R$ 10,86

Cianorte*

Nova: R$ 7,01

Umuarama*

Nova: R$ 5,95

Francisco Alves*

Nova: R$ 6,40

LOTE 5

Floresta

Atual: R$ 17,70

Nova: R$ 14,49

Campo Mourão

Atual: R$ 17,70

Nova: R$ 11,42

Corbélia

Atual: R$ 17,70

Nova: R$ 13,49

Toledo*

Nova: R$ 7,56

Mercedes*

Nova: R$ 10,75

LOTE 6

Prudentópolis

Atual: R$ 15,30

Nova: R$ 10,89

Candói

Atual: R$ 15,10

Nova: R$ 8,52

Laranjeiras do Sul

Atual: R$ 15,10

Nova: R$ 7,88

Cascavel

Atual: R$ 15,10

Nova: R$ 9,62

Céu Azul

Atual: R$ 14,00

Nova: R$ 9,71

São Miguel do Iguaçu

Atual: R$ 18,30

Nova: R$ 12,68

Lindoeste*

Nova: R$ 11,46

Ampére*

Nova: R$ 8,62

Renascença*

Nova: R$ 8,80

*Novas praças

Nova concessão tem rodovias federais e estaduais

Veja a simulação do que pode acontecer com as tarifas em algumas praças no Paraná após os descontos esperados para o leilão:

LOTE 1

Porto Amazonas

Atual: R$ 15,30

Nova: R$ 9,28

Com desconto de 10%: R$ 8,35

Com desconto de 17%: R$ 7,70

Com desconto de 25%: R$ 6,96

LOTE 2

São José dos Pinhais

Atual: R$ 23,30

Nova: R$ 15,36

Com desconto de 10%: R$ 13,82

Com desconto de 17%: R$ 12,75

Com desconto de 25%: R$ 11,52

LOTE 3

Sertaneja

Atual: R$ 27,50

Nova: R$ 12,05

Com desconto de 10%: R$ 10,84

Com desconto de 17%: R$ 10,00

Com desconto de 25%: R$ 9,04

LOTE 4

Jataizinho

Atual: R$ 26,40

Nova: R$ 11,89

Com desconto de 10%: R$ 10,70

Com desconto de 17%: R$ 9,87

Com desconto de 25%: R$ 8,92

LOTE 5

Campo Mourão

Atual: R$ 17,70

Nova: R$ 11,42

Com desconto de 10%: R$ 10,28

Com desconto de 17%: R$ 9,48

Com desconto de 25%: R$ 8,56

LOTE 6

Laranjeiras do Sul

Atual: R$ 15,10

Nova: R$ 7,88

Com desconto de 10%: R$ 7,09

Com desconto de 17%: R$ 6,54

Com desconto de 25%: R$ 5,91