O Conjunto Dom Pedro Filipak receberá o projeto “Meu Campinho”, nos mesmos moldes do equipamento concluído no Jardim Alves. A Prefeitura de Jacarezinho publicou no Diário Oficial do dia 15 de março o Extrato de Contrato nº 150/2024, marcando o início de um belo projeto de infraestrutura urbana. O prefeito Marcelo Palhares assinou, com a empresa LS ALVES LTDA – ME, o contrato visando a construção de um moderno campo de futebol com grama sintética e paisagismo.

Este empreendimento é uma Quadra de Esportes completa, que será construída com um investimento de R$ 391.995,58. O projeto é uma iniciativa para promover atividades de lazer e esportivas, contribuindo para o bem-estar da comunidade.

O financiamento do “Meu Campinho” será realizado por meio das contas municipais designadas no extrato do contrato. Com prazos definidos de 180 dias para execução e 360 dias de vigência do contrato, a administração municipal assegura que o projeto será entregue com qualidade e dentro do tempo estipulado.

A escolha da LS ALVES LTDA – ME, reconhecida por sua competência em projetos anteriores como o realizado no Jardim Alves, demonstra a confiança da Prefeitura na capacidade das empresas locais. Na primeira licitação realizada a vencedora foi uma empresa de fora, que acabou não iniciando as obras. Em razão dessa desistência, todos os procedimentos tiveram que ser refeitos.

“Este novo espaço dedicado ao lazer e esportes simboliza o comprometimento da gestão municipal com a melhoria contínua da qualidade de vida em Jacarezinho”, pontua o Prefeito. “Estamos para iniciar um outro projeto no Bairro Aeroporto, e até o final do mandato teremos muitas obras para entregar à comunidade”, finaliza Palhares.