A prefeitura de Jacarezinho divulgou a programação referente às comemorações do aniversário de 124 anos de emancipação política do município, celebrado na próxima terça-feira, dia 02 de abril.

As atividades terão início na segunda-feira (01) e seguem até o domingo seguinte (07), com uma série de eventos. Entre eles, alguns muito aguardados, como a reinauguração do Cine Teatro Iguaçu, por exemplo.

Destaque ainda para a reinauguração da capela mortuária do Aeroporto, a assinatura da ordem de serviço para as obras de pavimentação da Rua Dom João VI e a entrega do novo espaço de lazer do Jardim Alves.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares, as comemorações mostram, mais uma vez, o progresso que o município tem vivido. “Mais do que comemorar o aniversário, estamos comemorando grandes conquistas para Jacarezinho, como por exemplo a reinauguração do Cina Teatro Iguaçu, um espaço histórico e um grande patrimônio cultural da nossa comunidade”, pontua.

“Além disso, temos a realização de importantes obras, dando sequencia a um cronograma que já beneficiou inúmeros bairros, como Jardim Panorama, Jardim Europa, Jardim Castro, Chácara Maravilha, João Afonso, Vila Scyllas, Vila Leão, transformando a realidade de milhares de moradores com a pavimentação asfáltica. Então fica o nosso convite a toda população para participar de mais essa celebração, porque temos muito a comemorar”, convida o prefeito.

Confira a programação completa no banner do aniversário da cidade.