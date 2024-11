O município de Jacarezinho foi palco das Olímpiadas da APAE do Norte Pioneiro. A solenidade de abertura aconteceu na quadra de esportes do complexo SESC/SENAC com a participação de 330 atletas das 12 instituições de abrangência do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho.

Estiveram presentes entre os dias 27 e 28 os alunos dos municípios de Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina. Eles disputaram as modalidades de: ‘arremesso ao cesto’, ‘boliche’, ‘caminhada de 20 metros’, ‘corrida de 25 metros’, ‘chute ao gol’, ‘chute ao gol’, ‘lançamento de pelota’, ‘futsal’ e ‘queimada’.

As competições foram disputadas nas categorias: “Síndrome de Down”, “Paralisia Cerebral”, “Deficiente Físico”, “Cadeirante” e “Deficiente Intelectual Severo”. Durante a abertura as autoridades locais e regionais destacaram a importância do evento e inclusão.

O esporte é uma ferramenta de inclusão, desenvolvimento e saúde para pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Os Jogos Olímpicos também podem promover a ética no esporte e na vida, quebrando barreiras culturais e fomentando a cooperação e a compreensão global.

O deputado estadual Bazana, através de sua assessora da região Andrea Oliveira, destacou a importância do evento e realizou a doação das medalhas para a premiação dos vencedores.