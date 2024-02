Estão abertas as inscrições para o processo de cadastramento e habilitação de famílias interessadas em participar do Serviço de Família Acolhedora.

A modalidade de Acolhimento Famíliar consiste em receber em sua casa, crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Art. 101). O acolhimento é uma medida temporária de proteção onde desta forma, deve ficar claro que não se trata de adoção (A Família acolhedora não pode adotar). Ao final do processo jurídico a criança ou adolescente pode retornar ao convívio familiar de origem ou, na impossibilidade, ir para a adoção.

O Serviço é voluntário, porém a família receberá bolsa auxilio para suprir as necessidades de cada criança e/ou adolescente acolhido, conforme lei nº 1233/2019.

Buscamos atender à crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos no município de Jacarezinho PR, inclusive aqueles com deficiência e/ou com doenças que necessitem acompanhamento especializado contínuo.

Maiores Informações e inscrições na Sede do Serviço de Família Acolhedora – antiga Secretaria Municipal de Assistência Social com a equipe técnica do serviço, representado pela Coordenadora e Psicóloga, Mônica Hazama, telefone para contato (43) 3911-3093.