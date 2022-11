Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Tem início nesta quarta-feira (23) a programação do Fejacan (Festival Jacarezinhense da Canção) 2022, com o 1º Encontro de Bateras. A programação segue na quinta e sexta-feira com apresentações diversas e encerramento com Renato Teixeira.

O evento inicial do festival este ano acontece reunindo mais de 30 bateristas para tocar simultaneamente grandes clássicos da música, na Praça Rui Barbosa, centro de Jacarezinho. O espetáculo está previsto para ter início às 19h.

Já na quinta o Fejacan tem sua programação no ginásio de Esportes do Sesc Jacarezinho, a partir das 20h, com as seguintes apresentações: Marcelo Gois Quarteto – São Paulo, Anderson Martins – Minas Gerais, Jô Zelito e Pedro Henrique – São Paulo, Rayssa – Paraná, Roger Corrêa Quarteto – Santa Catarina, Kelson Kizz e Danny Xavier – Paraíba, Beth & Jamir – Rio Grande do Norte, e Kaka Rodrigues e João Oliveira – São Paulo.

Na sexta os músicos a se apresentaram no palco do Sesc são Matheus Franz Trio – São Paulo, Saulo Fagundes – Goiás, Marcia Cherubin e Beto Marsola – São Paulo, Aduar – Minas Gerais, e Uiliam Michelon Quarteto – Rio Grande do Sul.

No dia ainda haverá o show de encerramento do Fejacan 2022 e, sem dúvida, uma das atrações mais aguardadas do festival: Renato Teixeira, um dos maiores nomes da música brasileira.

Toda programação tem entrada franca à população, não havendo necessidade de retirada de ingressos ou reservas.

FESTIVAL

O Fejacan é uma realização do Sesc Paraná em parceria com a prefeitura municipal de Jacarezinho, sendo um dos eventos culturais mais tradicionais de todo o Norte Pioneiro e uma importante possibilidade de apresentação e divulgação de artistas, além de intercâmbio entre músicos e produtores e apreciação pela população do município e região.

Neste ano foram 141 obras inscritas no festival, das quais 26 foram selecionadas e serão interpretadas por artistas de oito estados brasileiros. As propostas foram avaliadas por uma comissão que levou em conta o conceito, a qualidade e execução das obras, além do formato, linguagem, relevância artística, singularidade e inovação. Cada obra selecionada receberá um cachê, conforme consta em edital publicado no site do Sesc Paraná.