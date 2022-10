Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Tem início na próxima terça-feira (18) a 15ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) e 1ª Feira Sabores Norte Pioneiro do Paraná, ambas realizadas em conjunto no Centro de Eventos de Jacarezinho, até o dia 20 de outubro. O evento acontece no formato presencial, mas também contará com transmissão online de conteúdos.

A grande novidade da Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná contará com produtos diferenciados do agro – ou seja, produtos certificados e especiais da região – como cafés especiais, goiabas, morangos, produtos da agroindústria, produtos orgânicos, entre outros. O que todos estes produtos têm em comum é a validação por meio de certificações de qualidade e diferenciação, como por exemplo Indicações de procedência, Selo Alimentos do Paraná, certificação Global GAP, Orgânicos Brasil, dentre outras.

O evento contará com a exposição destes produtos diferenciados do agro, além das já tradicionais rodadas de negócios, exposição de máquinas, equipamentos e insumos para a cafeicultura, degustação de cafés especiais, workshops, palestras, concurso e leilão de cafés especiais, e também networking entre os membros da cadeia produtiva. Outra novidade é o Ficafé CAST, o Podcast da Ficafé, onde assuntos importantes para o agro serão discutidos e transmitidos online.