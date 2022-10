Jacarezinho: GeniusCon 2022 reúne imersão em aprendizados e geração de negócios

A expectativa da organização é receber dez mil pessoas nos três dias de evento, sem contar o público que acompanhará as transmissões on-line. Mais de cem caravanas com estudantes de dez municípios da região confirmaram presença.

O objetivo do evento é proporcionar aos participantes uma experiência imersiva para aprendizados de alto impacto e geração de negócios a partir de pilares como inovação, tecnologia e empreendedorismo, para contribuir com o desenvolvimento sustentável do norte pioneiro.

A GeniusCon é como uma “vitrine” do trabalho desenvolvido pela Associação do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro do Paraná (ASRI) e Sebrae/PR, com apoio de diversos parceiros e entidades, para fomentar a criação de negócios inovadores e reter jovens talentos. A programação é voltada para jovens empreendedores, startups, estudantes dos ensinos médio, técnico e superior, professores, empresários, lideranças e potenciais investidores.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, ressalta a importância do evento para todo o Norte Pioneiro.

“É um evento muito importante para o Norte Pioneiro. Porque se vê apresentação de startups, tecnologia, desenvolvimento. Temos investido cada vez mais nesses setores porque sabemos que eles fomentam a economia da região.”

O presidente da ASRI, Hugo Emmanuel da Rosa Corrêa, diz que o retorno das atividades presenciais é fundamental para atingir um público cada vez maior.

“É muito importante a volta do público presencialmente, dá outra energia. Antecipadamente tivemos quase cinco mil inscrições. Nossa expectativa é de superar o público de 2019”, relata.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, explica que o evento encerra uma série de ações de inovação realizadas durante o ano e a GeniusCon dá visibilidade a todo esse trabalho.

“A feira gera desenvolvimento local, promove a cultura da inovação e dá espaço para o produto diferenciado, que é o que nos motiva”, revelou.

Na solenidade de abertura, estiveram presentes o gerente da Regional Norte do Sebrae/PR, Fabricio Bianchi, representantes do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Governo do Estado e de municípios da região, além de universidades e outras instituições de ensino.

O representante do Ministério de Ciência e Tecnologia, Leonardo Freitas, que veio apresentar o painel “Oportunidades governamentais no apoio a Startups”, também falou da importância da GeniusCon no cenário da inovação.

“Um evento como esse, que reúne a academia, o governo e o mercado, é muito saudável para que a inovação seja a força motriz para o desenvolvimento do Norte Pioneiro”, comentou Freitas.

“É de fundamental importância para fomentar os ecossistemas de inovação. Eu estou impressionado com tudo o que estou vendo aqui, é a primeira vez que venho à GeniusCon. E este evento acaba impulsionando o movimento de inovação na região. E o que eu quero é transformar o Paraná no estado mais moderno e inovador do país”, comenta o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, Aldo Bona.

Programação da GeniusCon 2022

As atividades presenciais incluem palestras, painéis, oficinas, competições, concursos, pitches de startups (uma forma de apresentação rápida para “vender” uma ideia de negócio inovador) e premiações. Tudo voltado para estudantes do ensino médio e técnico, universitários, professores e empresários.

Os conteúdos abordam temas relacionados ao agronegócio (que é a área de maior destaque do Norte Pioneiro), startups, inovação, educação, metaverso, empreendedorismo, internet das coisas (IoT), inteligência artificial, sustentabilidade, transformação digital, energia limpa e renovável, robótica aplicada, profissional do futuro, consumidor 4.0, influenciadores regionais. Entre as novidades da programação, estão o planetário e conteúdos sobre astronomia.

Maratona e competição de robôs

A premiação das três melhores ideias apresentadas na tradicional maratona de soluções, o Hackathon, será no dia 7 de outubro. A temática é relacionada com o agronegócio, com o desafio “Energia Limpa e Renovável e Agro 4.0”.

Haverá também a batalha de pitches e competição de sumô entre robôs. Startups da região têm espaço para expor seus projetos e patrocinadores e parceiros contam com área exclusiva para expor a marca, produtos e serviços, e interagir com os visitantes.

A GeniusCon é uma realização do SRI do Norte Pioneiro do Paraná, Sebrae/PR e Prefeitura de Jacarezinho, com patrocínio da Magnus, Supermercados Molini’s e Fanorpi de Santo Antônio da Platina, e apoio institucional de diversas entidades. Mais informações sobre a programação completa podem ser obtidas no site do evento: https://www.geniuscon.com.br/.