A expedição saiu de Jacarezinho-PR no primeiro dia do mês de fevereiro, com destino ao 2º Grande Encontro de Rural realizado na cidade de Nova Petrópolis no Rio Grande do Sul.

Porém os aventureiros de Jacarezinho, Cambará e Wenceslau Braz, estenderam seus destinos por mais 10 dias na estrada, visitando as lindas cidades de Gramado, Canela e Cambará do Sul-RS, onde a arquitetura, passeios, pontos turísticos, cachoeiras entre outros encantaram a todos. Do Rio Grande partiram para o Litoral de Santa Catarina nas cidades de Laguna e Barra Velha, onde ali os aguardavam os passeios Off-Road nas dunas da Praia do Farol de Santa Marta.

O companheirismo e a amizade se fez cada vez mais presente conforme os dias iam se passando, e se tornando uma família, retornaram a Jacarezinho, cidade de origem no dia 13 de fevereiro. Foram 13 dias de viagem, mais de 2.00km percorridos, 7 cidades visitadas e inúmeras recordações na memória, e claro com a expectativa para a próxima expedição aflorada.