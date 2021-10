Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Por volta das 21h00min na data (18/10) a equipe da Polícia Militar, com o acionamento dos agentes do DEPEN, os policiais miliares da ROTAM foram até a Cadeia de Pública de Jacarezinho, onde um indivíduo havia arremessado um pacote de drogas no solário, com destino aos detentos.

De posse das características do suspeito, os policiais militares saíram em buscas, vindo a localizá-lo nas proximidades da Praça Rui Barbosa.

Ele confirmou que realmente havia jogado o pacote de drogas para dentro da cadeia, sendo devidamente identificado, 35 anos, morador da Rua Pernambuco, em Jacarezinho.

O abordado recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado para Delegacia de Polícia local.

