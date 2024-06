A prefeitura de Jacarezinho inaugurou a nova unidade de saúde do Aeroporto em solenidade nesta quinta-feira (27). A UBS Lourdes Alves Rosseto vai oferecer diversos serviços em saúde para cerca de 4 mil moradores do bairro e inicia os atendimentos à população já na semana que vem.

Na obra foram investidos mais de R$ 1,1 milhão, com recursos do governo do Paraná e contrapartida da prefeitura. O novo espaço tem 360m² de área construída, abrigando 15 ambientes, como consultórios, farmácia, sala de emergência, sala de vacinação, sala de inalação, recepção, entre outros.

Na unidade a população encontrará atendimento médico convencional, atendimento odontológico, atendimento psicológico, fornecimento de remédios e toda gama de serviços disponibilizados pela atenção básica em saúde.

Agora, com a nova UBS, o Aeroporto passa a contar com duas unidades, devidamente estruturadas, para atender toda a população local. A unidade recém inaugurada, além de facilitar o acesso para um grande número de pessoas, ainda desafoga os atendimentos no antigo posto – que, por sua vez, foi ampliado e reformado, garantindo assim que a totalidade dos moradores do bairro tenham qualidade e comodidade nos atendimentos médicos.

Para o prefeito Marcelo Palhares, a inauguração da obra simboliza o compromisso da prefeitura em melhorar todos os serviços públicos, começando pela área da saúde.

“Temos avançado em todos os pontos, com muitas obras nos quatro cantos da cidade, mas antes de tudo as pessoas precisam de saúde, e é isso que tanto temos feito na saúde pública de Jacarezinho. São investimentos para consultas, exames, cirurgias, para que toda população tenha total acesso.

E hoje realizamos um sonho da comunidade do Aeroporto, que é a inauguração da nova UBS, dando conforto e dignidade para a equipe médica e os pacientes”, comemora.

A solenidade de inauguração da UBS ainda contou com a presença do secretário de Saúde do Paraná, César Neves, do deputado federal Beto Preto, do chefe da 19ª Regional de Saúde, João Luccas Thabet Venturine, do diretor do Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde), Tony Palhares, do presidente da câmara de vereadores de Jacarezinho, José Isaías Gomes, o Zola, de secretários e diretores municipais, vereadores, lideranças locais e regionais e um grande número de moradores do bairro.

INVESTIMENTOS NO BAIRRO

A nova UBS do Aeroporto coroa uma série de investimento realizados pela prefeitura no local durante os últimos anos. Entre os principais deles estão a pavimentação de ruas no Nossa Senhora das Graças e na Vila Leão, o recape asfáltico de vias por todo o bairro, a reforma da Escola Municipal Silvestre Marques, a completa recuperação da Casa de Velar, reforma do Centro da Juventude, a implantação de quase 500 luminárias LED, a implantação do novo CRAS e a construção Parque do Povo – obra que começa em poucos dias.

Somando todos os números das obras e projetos executados ou em andamento, o Aeroporto contabiliza investimentos recentes superiores a R$ 4 milhões.