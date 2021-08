Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Por volta das 12:00 na data desta segunda-feira (09/08) as equipes do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho, foram acionadas para combater um incêndio em um Bambuzal localizado na Rua Anacleto do Carmo ao lado de uma borracharia na ponte que da acesso ao Jardim Europa.

O fogo provavelmente começou em uma moita de bambus as margens do Ribeirão Ourinhos e rapidamente o fogo tomou conta de todo bambuzal trazendo riscos as residencias ao lado da plantação, mas com a rapidez da chegada do Corpo de Bombeiros o fogo foi contido.

Felizmente não houve feridos apenas alguns danos materiais na borracharia ao lado.