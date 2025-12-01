A Prefeitura de Jacarezinho, com apoio do Poder Legislativo, deu início à construção do 1º Restaurante Popular do Norte Pioneiro, que promete transformar a vida de quem mais precisa. A iniciativa integra as políticas de segurança alimentar do município e garantirá refeições de qualidade ao valor simbólico de R$ 1,00, ampliando o acesso à alimentação digna para a população que mais necessita.

O início das obras foi acompanhado pelo prefeito Marcelo Palhares, pelo vice-prefeito Antonio Neto. Para Palhares, o Restaurante Popular representa “um avanço histórico e um compromisso com uma Jacarezinho mais justa, solidária e sem deixar ninguém para trás”.

A construção do Restaurante do Povo foi autorizada pela Câmara Municipal de Jacarezinho, que aprovou por unanimidade, a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 586.034,10 para viabilizar a obra.

O novo Restaurante Popular contará com uma estrutura moderna, acolhedora e eficiente, garantindo conforto aos usuários e agilidade no atendimento. O espaço foi planejado para atender com qualidade as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, reforçando o compromisso do município com a promoção da dignidade humana e o combate à fome.

Além do impacto direto na melhoria da qualidade de vida da população, o restaurante também deve se tornar um modelo para outros municípios da região, nas políticas públicas de assistência social.

“A construção deste restaurante é um passo fundamental para garantir o direito básico à alimentação. Estamos trabalhando para que Jacarezinho continue avançando e cuidando das pessoas que mais precisam”, destacou o prefeito Marcelo Palhares.

As obras já estão em andamento no Bairro Aeroporto, e o espaço deve ser entregue em breve à população. Quando concluído, o Restaurante Popular oferecerá refeições nutritivas, equilibradas e de qualidade, acolhendo diariamente centenas de moradores com carinho, respeito e responsabilidade social.