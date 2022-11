Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jacarezinho deu início nesta semana à programação de Natal de 2022, que deve contar com uma série de atrações até o fim do ano, com expectativa de atrair visitantes de toda a região e garantir movimentação a todo comércio.

Mais uma vez, um dos destaques fica por conta da decoração e iluminação em diversos pontos da cidade – assim como já havia acontecido no ano passado. Os enfeites, ainda em fase final de instalação, já têm gerado elogios de quem passa por ruas e avenidas do centro.

Na terça-feira (15) houve show da banda Jair Supercap na praça Rui Barbosa, com grande participação popular, marcando a abertura oficial da programação, batizada de Natal Encantado Brilha Jacarezinho.

Nas próximas semanas serão diversas atrações, como apresentações e eventos com a temática do Natal. A programação detalhada deverá ser divulgada em alguns dias, sendo uma realização da prefeitura de Jacarezinho em parceria com a Acija (Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho).

Para o prefeito Marcelo Palhares, a iniciativa traz importante retorno à economia de Jacarezinho e coloca em evidência o clima natalino. “Todo o comércio é muito beneficiado com uma programação de Natal como esta, mas mais do que isso, é a alegria de ver famílias podendo ter momentos de lazer com tantas atrações e usufruir dessa época tão especial que é o Natal”, destaca.