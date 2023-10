Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foi iniciada a segunda etapa da pavimentação do Jardim Castro, em Jacarezinho, nesta quinta-feira (26). As obras vão levar asfalto à totalidade das ruas do bairro – a primeira etapa foi concluída ano passado.

Nesta fase do projeto serão implantados mais 8,2 mil m² de asfalto, sob o custo total de R$ 886 mil. As obras estão sendo executadas pela empresa Lara e Lira, que venceu o processo licitatório.

Na primeira etapa foram 13,5 mil m² de asfalto no bairro, com investimento de pouco mais de R$ 1 milhão. Em ambas as fases as obras aconteceram com recursos de emendas parlamentar do deputado Diego Garcia e contrapartida da prefeitura.

O prefeito Marcelo Palhares destaca a realização de mais uma importante obra de infraestrutura. “Mais um bairro que será totalmente pavimentado, trazendo muito mais qualidade de vida para os moradores, que é sempre nosso maior objetivo como gestor”.

As obras da segunda etapa da pavimentação do Jardim Castro, exceto algum imprevisto, devem ser concluídas até o começo do ano que vem.

Legenda: Obras vão completar a pavimentação asfáltica do bairro