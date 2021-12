Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jogos das estrelas atraiu uma multidão na arena Valter Araújo e arrecadou meia tonelada de alimento .

Aconteceu na tarde do último sábado às 19:00 horas (18/12) na Arena Valter Araújo na cidade de Jacarezinho, o jogo das estrelas onde tudo começou entre uma brincadeira com os amigos do Paulão Paraná e do Cristiano Soares da rádio educadora e o sucesso foi tanto que mais de mil pessoas marcaram presença no evento solidário o ingresso foi um 1Kg de alimentos não perecíveis.

Em campo pessoas que há mais de 30 anos não jogava mais futebol exemplo o Marcão Ferreira mesmo jogando de óculos escuro ainda fez um golaço em uma jogada que ele recebeu do Paulão Paraná, outro exemplo o Nelson Cardoso, Kiko notícias, Jair do Posto Jacaré, o mudinho que deu um show em campo ainda fez um gol, geladeira da Redes Molinis, o famoso exorcista fechando o gol , Cristiano Soares que ainda fez um golaço de bicicleta , Matiussi, depois ainda jogou o Gilmar Massafera pai da Grazi , Aleixo do Kilao, Vereador Marcos Colosso , Magrão do restaurante , Márcio da Apae, Fúlvio Boberg , Fernando da farmácia e o técnico dos boleiros foi o Henrique da milênio.

O evento ainda teve a transmissão da rádio corneta com o locutor Vaguinho e Cezinha.

Estão de parabéns todos organizadores pelo evento, e aos jogadores que entraram em campo que fizeram a diferença neste jogo ninguém se importava com o placar a cada gol torcida ia ao delírio, na arbitragem o juiz levantava a galera olha foi uma partida de futebol que vai entrar pra estória de Jacarezinho finalizou Marcos Ferreira.