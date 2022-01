A licitação para a contratação de empresa especializada em serviço de monitoramento de alarme, instalação e manutenção dos equipamentos ocorre no dia 19 de janeiro. O valor máximo do certame será de R$ 444.853,20, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por lote. Estão previstos no edital alguns itens inéditos como o rastreamento de veículos (ônibus) da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. O prazo do contrato é de seis (6) meses.

Jardim Panorama

A licitação para a contratação de empresa especializada para pavimentação, drenagem e sinalização das vias do bairro Jardim Panorama em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) será aberta no dia 7 de fevereiro. O valor máximo da licitação será de R$ 8.432.319,45 e se dará na modalidade Concorrência, tipo menor preço global em regime de empreitada, com início previsto para as 9 horas. No total são 47.612,27 m², ou 6.289,31 metros lineares de ruas beneficiadas. A obra foi viabilizada com parte dos recursos oriundos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná (R$ 6 milhões) e os R$ 2,4 milhões restantes com recursos próprios do Município.

Empresas precisam participar

O prefeito Marcelo Palhares (PSD) vem fazendo o possível para viabilizar recursos para investimentos no Município. Esse esforço rendeu frutos e em 2022 várias obras, contratações de serviços, máquinas e equipamentos estão previstas. Para isso, no entanto, é preciso que as empresas participem das licitações, o que não tem ocorrido em alguns casos. Apenas no dia 20 de dezembro do ano passado três avisos de licitações desertas foram publicados no Diário Oficial. Nessas licitações seriam contratadas empresas para a pavimentação com pedras irregulares da Vila Rural Novo Texas, a pavimentação asfáltica da segunda etapa do Jardim Castro e a continuação (segunda etapa) das pistas de ciclismo e caminhada, às margens da BR-153 e PR-431. O valor das três obras totalizam pouco mais de R$ 3 milhões. Além destas, também foi deserta a licitação das obras de infraestruturas do novo Distrito Industrial, no valor de R$ 3,59 milhões.

Segundo o engenheiro Wagner Bergamaschi, secretário municipal do Desenvolvimento Urbano de Jacarezinho, os motivos que têm afastado as empresas das licitações são as altas frequentes dos insumos utilizados nas obras e o tempo decorrido entre as medições dos serviços até o efetivo pagamento. “A questão burocrática é um entrave que nos obriga a refazer os serviços, reavaliar planilhas, propor reajustes nos valores, até que as empresas participem. Por essas razões algumas obras demoram a sair do papel”, finaliza.