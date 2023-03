Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura de Jacarezinho informa que a Licitação Tomada de Preços nº 03/2023 para a contratação de empresa especializada para construção de muro de arrimo da EMEF Renato Azzolini e reforma do muro e calçada da EMEI Maria Salete foi prorrogada. O valor máximo do certame é de R$ 119.958,71. A modalidade é menor preço por lote, em regime de empreitada global. O credenciamento deve ser feito até às 8h30 do dia 24 de março de 2023 e a abertura ocorre às 10h00 horas do mesmo dia.

É importante destacar que a participação das empresas locais é fundamental para a manutenção dos recursos da Prefeitura dentro do município, pela possibilidade de fomentar o desenvolvimento econômico local. É uma oportunidade para empresas locais participarem da licitação e contribuírem para o desenvolvimento do município.

A secretária de Educação, Cultura e Esportes, Patrícia Martoni, que também é a vice-prefeita municipal, não tem medido esforços para dotar a rede pública de ensino de todas as condições necessárias para o melhor aproveitamento escolar.

“Temos que manter nossas creches e escolas em bom estado de conservação, mas além de tudo, proporcionar a alunos e professores uniformes, materiais didáticos e equipamentos que os ajudem a elevar nossos indicadores educacionais”, destaca a secretária, que é professora e já foi diretora escolar.

Serviço

Os interessados em retirar o edital podem solicitar através do Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, no site do município http://jacarezinho.pr.gov.br/licitacao, ou solicitá-lo através do e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) ou telefone (43) 3911-3018. sem nenhum custo por parte do solicitante. O local da licitação será na Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações, na Rua Cel. Batista, 335.

A Prefeitura de Jacarezinho reforça a importância da transparência e legalidade no processo de licitação e está aberta a esclarecimentos de dúvidas e informações complementares aos interessados.

Fornecedores também podem se cadastrar e ficarem informados sobre as compras governamentais em https://jacarezinho.pr.gov.br/pagina/1763_Cadastro-de-Fornecedor.html.