Jacarezinho foi o município da região que mais gerou postos de emprego durante o mês de julho, de acordo com estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego divulgadas recentemente.

Os dados, divulgados através do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), levam em consideração as demissões e contratações durante o mês. Nesta conta, Jacarezinho foi o município entre os que compõe a Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) com o melhor resultado.

Durante o mês de julho, Jacarezinho registrou 316 admissões contra 256 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 60 vagas – ou seja, crescimento no número de postos de trabalho formal.

O setor econômico com melhor desempenho foi o de serviços, com a criação de 37 vagas de emprego. A indústria, com saldo de 20, e a construção, com 17, também ajudaram a alavancar o número de trabalhadores registrados com carteira assinada. Já a agropecuária e o comércio tiveram leve variação negativa durante o mês em questão.

No total, Jacarezinho possui, até os dados contabilizados referentes ao fim do mês de julho, 9.783 trabalhadores com registro em carteira, sendo o município da região com o maior número de empregos formais gerados atualmente.

Outro dado relevante é que a liderança na geração de emprego em julho foi a quarta de Jacarezinho nos sete meses de 2023 já avaliados pelo Novo Caged, dando ainda ao município o melhor desempenho regional no quesito durante este ano.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, os dados oficiais do governo federal refletem a política de atração de empresas privadas implantadas pela gestão e a confiança do setor em investir em Jacarezinho.

“Temos recebido empresários com frequencia, interessados em investir em Jacarezinho. Alguns já estão em execução, como a Pipeline Piscinas e a Têmpera Nery, e outras em processo, como a Metalúrgica Aratônio, por exemplo. Isso sem falar na chegada de redes como Postos Juninho, Farmácia Nissei, Cresol, e outras já instaladas em Jacarezinho, gerando emprego e renda para nossa população. Temos muito que avançar, mas hoje temos um caminho promissor já trilhado e a certeza que estamos progredindo bastante no quesito geração de emprego”, avalia o prefeito.

AÇÕES

Além dos seguidos diálogos com dezenas e dezenas de empreendedores nestes dois anos e meio da atual gestão, a prefeitura também se preocupou em promover inúmeros cursos de qualificação de mão de obra, o que garantiu a centenas de moradores o ingresso no mercado de trabalho.

O programa Qualifica Mais, por exemplo, vai totalizar um investimento de mais de R$ 150 mil investidos em cursos de qualificação – que se somam a parcerias com o Senac, secretaria estadual do Trabalho e outros órgãos.

E o detalhe é que a escolha dos cursos acontece de acordo com a demanda fornecida pelas empresas da cidade, após um processo de aproximação entre a Agência do Trabalhador e essas empresas.

Desta forma, muitos dos formandos nestes cursos de qualificação já concluem o processo encaminhados para atuar nas empresas de Jacarezinho, facilitando a vida do empreendedor que precisa da mão de obra especializada e garantindo bons empregos aos trabalhadores.

Legenda: Jacarezinho tem 9,7 empregos formais, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego