A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (1°) as causas das mortes da família encontrada morta em Jacarezinho, no norte do Paraná. A mãe foi degolada e as crianças foram mortas por asfixia.

A conclusão foi possível por meio do laudo do Instituto Médico Legal (IML). O pai do bebê confessou ter matado Ellen Craveiro, de 21 anos, e menina de 4 anos, que é filha de outro homem, mas não confessou o terceiro homicídio.

A família foi encontrada sem vida sobre uma cama no dia 22 de maio. O suspeito dos crimes segue preso desde o dia 25 de maio.

De acordo com familiares das vítimas, o suspeito foi ao velório de Ellen, e ainda chorou pelas mortes. O caso segue sob investigação.