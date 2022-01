Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jacarezinho – Apenas 206 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas nas quase 500 crianças esperadas na primeira etapa da imunização, que abriu para a faixa etária de 11 anos de idade nesta quinta-feira (27). Também estão abertas as vacinações de crianças com comorbidades, essa sem limite de idade – todas as crianças de 5 a 11 anos podem receber os imunizantes.

A baixa adesão preocupa as autoridades municipais, especialmente o secretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturine. “Temos enfrentado uma campanha de descrédito das vacinas, levadas a efeito pela internet, e isso certamente impacta no psicológico de pais e mães”, avalia o Secretário. “É incrível que, em pleno século XXI, ainda haja pessoas que ponham em dúvida a ciência, a pesquisa e a medicina”, lamenta João Luccas.

Em conversa com os membros do Comitê que cuida das questões relativas à Covid-19 no Município, algumas providências foram propostas e serão colocadas em prática. “Vamos intensificar a divulgação e os esclarecimentos às famílias. As vacinas são seguras, estão sendo aplicadas em crianças do mundo todo, e não existem motivos para que os pais não compareçam nos Postos de Saúde. Temos falta de leitos clínicos e de UTI, e não é possível que teremos que assistir crianças morrendo de uma doença para a qual existe vacina”, pontua Venturine.

Nesta sexta-feira (dia 28) serão vacinadas as crianças com 9, 10 e 11 anos, e caso a abstenção volte a ocorrer, serão tomadas medidas para tentar reverter esse quadro. “Vamos fazer o que for necessário para garantir a proteção da saúde de crianças jacarezinhenses”, finaliza.

Pessoal da Saúde vacina filhos e netos

Enquanto a maioria dos pais e mães deixam de vacinar seus filhos, o pessoal que trabalha na linha de frente na área da Saúde Pública está aproveitando a chegada das vacinas para imunizarem seus filhos e netos. Circulou ontem, nas redes sociais, um vídeo gravado pela menina Isabelly, filha da Técnica em Enfermagem da Prefeitura, Ana Paula Cher.

A página da Prefeitura no Facebook publicou o vídeo, além de fotos de outras crianças, cujas mães trabalham na Secretaria Municipal de Saúde, e vacinaram suas crianças – filhos ou netos.

Segundo informações preliminares, a procura pela vacina pediátrica em Santo Antonio da Platina foi baixíssima, causando perplexidade nas autoridades responsáveis. É um paradoxo, uma vez que os adultos estão ávidos para tomarem a dose de reforço.

Foto: Filho da Enfermeira Joice, que trabalha no Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.