A Prefeitura Municipal de Jacarezinho publicou o Aviso de Licitação (Edital de Tomada de Preços 31/2023) para a contratação de empresa visando a construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo campo de futebol com grama sintética, paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto, denominado Meu Campinho.

O espaço, contendo 648 m², será implantado na Rua Presidente Prudente de Moraes, no Conjunto Dom Pedro Filipak.

As obras já haviam sido contratadas em 2022, mas a empresa vencedora da licitação teve o contrato denunciado por desistência. “Desta vez esperamos que a empresa cumpra com o contrato e execute os serviços com qualidade, como foi feito no Jardim Alves”, diz o prefeito Marcelo Palhares (PSD).

No total serão investidos R$ 537.660,19 (quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e dezenove centavos) em mais uma obra para a prática desportiva e lazer da população.

Serviço

A licitação está marcada para o dia 12 de janeiro de 2024. O edital completo pode ser solicitado pelo e-mail licitacao@jacarezinho.pr.gov.br ou pelo telefone (43) 3911-3018. Também está disponível no site https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/?idModalidade=4.