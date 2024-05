Na noite de ontem, quinta-feira (2), por volta das 23h15, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um grave acidente na BR-153, no km 12, em Jacarezinho/PR. Uma colisão frontal entre um caminhão e um automóvel resultou na morte do condutor do carro, o motorista do caminhão felizmente saiu ileso.

De acordo com as informações da PRF, o carro invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão, com placas de Santa Catarina. O impacto da batida o carro pegou fogo.

O condutor do caminhão, um homem de 42 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo para o consumo de álcool. Já o motorista do carro, que não foi identificado até o momento, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Além da PRF, a ocorrência contou com a presença do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Criminalística, do Instituto Médico-Legal (IML) e da concessionária responsável pela rodovia. A PRF ficará responsável pela confecção do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) para determinar as causas do acidente.

