A prefeitura de Jacarezinho e o Sebrae Norte Pioneiro desenvolvem um projeto que oferta subsídios e apoio técnico a produtores de orgânicos do município, em iniciativa que conta ainda com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jacarezinho e do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural) Paraná.

O objetivo da ação é fomentar a produção de orgânicos no município e incentivar os produtores, ofertando recursos e apoio técnico para que possam entrar com competitividade no mercado – que têm neste segmento um dos mais promissores.

O passo final do projeto é a certificação destes agricultores, o que agrega muito mais valor e espaço no mercado a esses produtos que estarão legalmente reconhecidos como produções orgânicas.

O projeto tem feito reuniões regulares com os produtores e representantes dos demais órgãos envolvidos, buscando sanar dúvidas e seguir com o processo de orientação aos produtores. A expectativa é que em pouco tempo os produtores tenham condições de obter a certificação, podendo então passar a vender seus produtos como orgânicos.

Para o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, a iniciativa é mais uma no intuito de fortalecer a economia local e apoiar os produtores do município. “A produção de orgânicos é muito promissora e com esse projeto tenho certeza que muitos produtores de Jacarezinho poderão se consolidar nessa área. Seguimos buscando parcerias para fomentar cada vez mais nossos empreendedores, comerciantes, produtores, sempre no intuito de fortalecer nossa economia e gerar emprego e renda”.