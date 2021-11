Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Jacarezinho recebeu uma emenda parlamentar de R$ 200 mil do deputado federal Boca Aberta destinada a ações de custeio na área da saúde.

Na tarde de hoje (quinta-feira, 11) o deputado veio a Jacarezinho fazer a entrega simbólica do recurso, que já está na conta da secretaria municipal de Saúde e será aplicada em exames e outras ações de rotina dos postos de saúde do município.

Na oportunidade Boca Aberta foi recebido pelo secretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturini. Também estiveram presentes o deputado estadual Boca Aberta Júnior, a vereadora por Londrina, Mara Boca Aberta, e o diretor de Gestão Administrativa da Saúde, Antônio Carlos de Campos, o Nico.