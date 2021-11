Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jacarezinho em luto 🖤

Faleceu na manhã desta sexta-feira ( 19/11) o nosso querido médico Dr. Emmanue aos 91 anos de idade !

Um pouco da história Dr. Emanuel

Dr. Emmanuel, que residiu e atuou profissionalmente no município de Jacarezinho desde 1961.

Natural do Rio de Janeiro, o Dr. Emmanuel Gonçalves Vieira formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio em 12 de dezembro de 1960.

No começo do ano seguinte, logo após o casamento, seguiu com a esposa Maria de Lourdes, a D. Lourdinha Vieira, para iniciar sua vida profissional em Jacarezinho.

Não mais deixaram a cidade, onde nasceram os cinco filhos – Emmanuelzinho, já falecido, Guilherme, Fernando, Claudia e ainda Maurício Emannuel.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

#Esteja em Paz 🖤