Com muito pesar comunicamos o falecimento de Eduardo Henrique S. da Silva. Aos 29 anos de idade. Que será velado na Capela Grupo Vitoriana em Jacarezinho a partir das 9h30min, o sepultamento será realizado no dia de hoje 16/01/2022 às 16horas no Cemitério Municipal em Jacarezinho.

Deixamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos no nosso querido amigo e parceiro Dhu.

