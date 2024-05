Delegacia da Mulher de Jacarezinho cumpre mandado de prisão de um homem, 51 anos, por descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal, perseguição e ameaça.

No dia 30/04/2024 a vítima entrou em contato com a delegacia via telefone para informar os fatos e solicitar medidas protetivas.

Na oportunidade, informou que precisou se esconder em outra cidade em virtude das perseguições.

Mesmo ciente do mandado o agressor continuou tentando contato com a vitima atraves do telefone, bem como compareceu na residência de seus familiares.

Na tarde de hoje o mandado foi expedido e os agentes rapidamente deram cumprimento.

O Autor foi encaminhado ao DEPEN onde permanece a disposição da justiça.

A Policia Civil reforça a importância da denúncia e combate da violência contra a mulher.