Jacarezinho, PR – Em uma operação contra o narcotráfico realizada na noite de 25 de agosto de 2024, na Rua Arapongas, Jardim São Luiz, a Polícia Militar prendeu dois indivíduos por envolvimento com drogas.

A ação policial, que ocorreu por volta das 20h30, foi motivada por denúncias de que um homem, já conhecido pelas autoridades por crimes relacionados ao tráfico, estava novamente comercializando entorpecentes em sua residência. Ao chegar ao local, os policiais constataram uma intensa movimentação de usuários.

O suspeito foi abordado ao sair pelo portão de sua casa e tentou fugir para os fundos, mas foi rapidamente detido.

Com ele, foram encontradas duas porções de cocaína. No quintal, outro homem foi abordado e confessou ter comprado uma porção de cocaína do suspeito por R$ 20,00.

Durante a busca na residência, os policiais encontraram uma balança de precisão e dois celulares sobre uma mesa. Ambos os indivíduos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia local.

A operação reforça o compromisso da Polícia Militar em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da comunidade.