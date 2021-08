Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Polícial Militar da reserva Israel Camargo, faleceu nesta noite de sábado (14) por volta das 19:40 hs em um grave acidente entre duas motos na BR-153 em Jacarezinho-PR. Pelas primeiras informações colhidas no local, o acidente aconteceu próximo ao Campo da Experiência, o policial da reserva e seu amigo que conduzia a outra moto estavam retornando à Jacarezinho, e durante a tentativa de fazerem uma curva, vieram a se tocar perdendo ambos o controle de suas motos, devido ao impacto da colisão ambos caíram em um barranco. As equipes de socorro prestaram os primeiros atendimentos médicos. O policial da Reserva Israel C. veio a falecer no local e o outro motociclista foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Jacarezinho e sua condição de saúde segue em estado grave.

Portaltancidade: Nossos sentimentos aos familiares e amigos.