A Rocam recuperou no início da noite de quarta-feira, 2, em Jacarezinho/PR, uma motocicleta com alerta de roubo.

A equipe recebeu informações de que uma motocicleta com alerta de roubo seguia no sentido a Jacarezinho, e deslocou-se imediatamente. Os policiais passavam próximo a um posto na BR-153, quando visualizaram uma moto com as mesmas características repassadas.

Ao realizar a abordagem, constatou-se ser a motocicleta roubada. O condutor disse ter encontrado o veículo em um anúncio no Facebook, pagando o valor de RS 2 mil via Pix ao vendedor, sendo identificado como morador de Ibaiti/PR. O vendedor então trouxe a moto até Santo Antônio da Platina/PR para que fechassem o negócio.

O condutor e o garupa foram encaminhados à 4ª Companhia de Polícia Militar, e em seguida apresentados juntamente da motocicleta à autoridade policial para serem tomadas as devidas providências.