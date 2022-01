Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Aeroporto e de Marques dos Reis passam agora a contar com aparelhos de eletrocardiograma. O anúncio foi feito ontem (segunda-feira, 03) pelo prefeito Marcelo Palhares e o secretário de Saúde, João Luccas Thabet Venturine, e chega através de uma emenda do vereador José Isaías Gomes, o Zola.

O objetivo da realização destes exames na Atenção Básica em Saúde é avaliar a atividade elétrica do coração e identificar precocemente possíveis anomalias cardíacas, trazendo aos pacientes um diagnóstico mais rápido e um encaminhamento mais seguro.