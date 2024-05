Investimentos superiores a R$ 4 milhões. Este é o balanço da atual administração municipal de Jacarezinho com relação a obras, melhorias e projetos, já executados ou prestes a ter início, no bairro do Aeroporto.

São ações em diferentes segmentos do bairro, mas todas com um único mesmo objetivo: a transformação da realidade da comunidade. Infraestrutura, saúde e social foram algumas das áreas beneficiadas com grandes – e importantes – investimentos.

Boa parte dos recursos destinados ao bairro está concentrado em infraestrutura urbana. Nos últimos anos, a prefeitura concluiu a pavimentação do Nossa Senhora das Graças e também pavimentou ruas da Vila Leão, garantindo assim que a totalidade do bairro tenha vias devidamente asfaltados. Somente em pavimentação foram quase R$ 1,5 milhão aplicados.

Paralelamente, outra melhoria significativa no quesito infraestrutura está na implantação de 470 luminárias led, substituindo as antigas lâmpadas de mercúrio, em um investimento próximo aos R$ 500 mil.

Mais um investimento na casa do milhão, este ainda em fase de tramitação, mas com previsão de início para 2024, é o Parque do Povo, complexo esportivo e de lazer que será implantado onde hoje está instalado o campinho e contará com quadra poliesportiva, campo de futebol society, campo de bocha, academia ao ar livre, playground e iluminação.

Já na saúde pública um avanço histórico: a construção de uma unidade de saúde, uma reivindicação muito antiga da comunidade e que está prestes a se realizar com a inauguração do novo posto, que deve acontecer nas próximas semanas.

Além disso, a prefeitura ainda promoveu uma completa reforma e reestruturação na antiga UBS. Desta forma, o bairro passará a contar com duas unidades de saúde, bem estruturadas para atender toda a demanda local. O investimento nestas ações é superior a R$ 1 milhão.

Igualmente uma antiga demanda era a reforma da capela mortuária do bairro, que, com recursos aplicados de cerca de R$ 200 mil, voltou a oferecer condições para os cidadãos velarem com dignidade seus entes queridos.

Destaque ainda para o novo CRAS, implantado em uma estrutura física já existente, porém sem uso há muitos anos, sendo totalmente adequada para bem acomodar equipe da Assistência Social e população assistida pelos serviços ali prestados.

Para o prefeito Marcelo Palhares, os investimentos representam uma nova realidade do bairro e reafirmam o compromisso da gestão com a população do Aeroporto. “Assumimos a prefeitura com um compromisso muito claro de realizar mudanças para melhor no Aeroporto, de investir, de não nos omitir jamais perante aos problemas que existiam, e foi o que fizemos. Ainda temos bastante a evoluir, mas conseguimos sanar grandes problemas e a população vai desfrutar desses avanços por muito tempo”, comemora.