Com a chegada do novo microônibus adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde, ocorrida nesta terça-feira (dia 20),

Jacarezinho ultrapassou a marca de R$ 3 milhões investidos em transporte de pacientes. No atual mandato, foram adquiridos oito automóveis – seis VW Gol 1.0 e dois Renault Kwid Zen 1.0, no valor de R$ 400 mil; três ambulâncias Renault Master, no valor de R$ 789 mil; três Vans da marca Ford, com 18 lugares, no valor de R$ 837 mil; e um micro ônibus 33 lugares Vollare/Mercedes, no valor de R$ 503 mil, totalizando, portanto, R$ 2,529 milhões. Além disso, a Prefeitura está destinando mais R$ 650 mil, aproximadamente, para o custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo o secretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturine, as vans e microônibus vão melhorar o transporte de pacientes, para tratamentos fora de domicílio, os quais terão maior conforto e comodidade em seus deslocamentos. “Adotamos o regime de compras conjuntas com outros municípios via Cisnorpi, o que barateia o custo desses veículos. Além disso, contamos com o irrestrito apoio do prefeito Marcelo Palhares e da Câmara Municipal para a destinação dos recursos para as contrapartidas municipais, tornando assim possível essa renovação da frota”, explica Venturine.

O prefeito Marcelo Palhares (PSD) lembra que tem sido fundamental o apoio do secretário estadual de Saúde, Beto Preto, e do governador Ratinho Junior, além dos deputados que destinam emendas a Jacarezinho. “Como se observa, é um trabalho de várias mãos, com a participação de muitas pessoas para que os frutos sejam colhidos. Por isso fazemos questão de compartilhar essa boa notícia com todos, e especialmente com a população de Jacarezinho”, pontua o prefeito.