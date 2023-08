Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Serviços diversos oferecidos por toda estrutura da prefeitura e lazer, com ampla participação da comunidade. Assim foi a primeira edição do programa Prefeitura no Bairro, idealizado pela prefeitura de Jacarezinho e realizado na praça da Vila São Pedro durante o último sábado (12).

O objetivo é oferecer quase que a totalidade dos serviços disponíveis à comunidade mais perto dos moradores. Com tendas e equipes de todas as secretarias municipais, os cidadãos tiveram a possibilidade de acessar informações, sanar dúvidas e requisitar ações dos mais variados segmentos dentro da abrangência da gestão municipal.

Com uma média de 200 atendimentos por secretaria durante a primeira edição, a realização do programa foi considerada um sucesso por parte da administração e também muito elogiada pelos moradores presentes.

Além disso, o Prefeitura no Bairro também garantiu momentos de lazer para famílias, com atividades culturais, educativas e esportivas, que atraíram grande número de participantes e proporcionaram momentos de descontração e diversão para as crianças.

O prefeito Marcelo Palhares marcou presença no evento e destacou a importância da integração entre gestão e comunidade. “Desde o começo da nossa administração temos nos pautado pelo diálogo, pela proximidade com a população, e esse programa vem para fortalecer esse vínculo, proporcionando o acesso fácil das comunidades aos serviços ofertados pela prefeitura. Só temos a agradecer toda nossa equipe pelo empenho em executar esse projeto e também toda comunidade da Vila São Pedro pela grande participação”.

O programa Prefeitura no Bairro deverá ser realizado uma vez por mês, passando por todas as regiões da zona urbana de Jacarezinho. No evento estiveram presentes ainda a vice-prefeita e secretária de Educação, Patrícia Martoni, o chefe da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, Marcelo Nascimento, o presidente da câmara de vereadores, José Isaías Gomes, o Zola, e os vereadores Antônio Neto, Luciane Alves, Marcos Colosso e Edílson da Luz.

LEGENDA: Primeira edição do projeto foi realizada na Praça da Vila São Pedro, no último sábado