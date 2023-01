Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Administração, quer transformar a Rodoviária Nova em um espaço de convivência para as famílias. Para isso, o prédio está recebendo melhorias na estrutura e decoração, além da instalação de um parquinho infantil. Ao lado já existe uma academia da Terceira Idade.

O secretário Jaílton Aparecido de Paula explica que, depois do início da pandemia, em meados de 2020, o movimento de passageiros diminuiu sensivelmente, e hoje a Rodoviária é pouco utilizada em sua finalidade original. Por isso a ideia de diversificar o uso e aproveitar a excelente localização para atividades comerciais ou de prestação de serviços.

“Vamos plotar imagens turísticas de Jacarezinho nas paredes, e instalar um posto de informações turísticas do Município. Hoje muitas pessoas se utilizam da Rodoviária em suas caminhadas pela Avenida Brasil, seja pelos sanitários ou para tomar água, e queremos dar melhor aproveitamento aos espaços”, antevê o secretário.

Um dos boxes a serem alugados tem 36,6 m², onde pode voltar a funcionar uma lanchonete. No local, entretanto, não poderão ser comercializadas bebidas alcoólicas ou cigarros. Esse box é dividido em dois espaços, contendo uma pia inox com duas cubas e 12,30 m² de área, e o outro contíguo medindo 24,30 m², ou 36,60 m² no total. O aluguel mensal deste espaço é de R$ 492,50.

Outros três boxes medem 30 m² e o último 35 m², com aluguéis a partir de R$ 282,50. Nestes espaços podem funcionar lojas comerciais de roupas, artesanato, produtos caseiros, brinquedos, cosméticos, cabeleireiro ou outra atividade que não concorra com as demais.

O edital da licitação que irá conceder o uso dos espaços está disponível no site da Prefeitura, no endereço https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/?idModalidade=8 (Concorrência n.° 6/2023).

Os interessados poderão entrar em contato pelo e-mail administracao@jacarezinho.pr.gov.br ou pelo telefone 39113002.