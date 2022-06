Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) assinou na manhã desta terça-feira (21) autorização para a concessão de benefícios fiscais no valor de R$ 90 milhões do Programa Paraná Competitivo à empresa Maringá Energia, gestora da Usina Jacarezinho, onde um importante programa de energia renovável é desenvolvido.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), e o secretário municipal do Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, Leandro Lima, estiveram presentes à cerimônia realizada na Compagás (Companhia Paranaense de Gás), na capital do Estado.

Segundo o Prefeito, o Grupo Maringá investiu cerca de R$ 70 milhões em um complexo de cogeração de energia elétrica a partir da queima do bagaço da cana da Usina Jacarezinho, consolidando a atuação do Grupo Maringá no segmento sucroenergético. Prestes a completar 75 anos de história, a Usina tem capacidade de moagem superior a 2,5 milhões de toneladas de cana por ano e é cooperada da Copersucar desde 1968, que é responsável pela comercialização de sua produção de açúcar e etanol. Possui Certificação FSSC 22000 para atender à exigente indústria de alimentos.

“Estamos procurando juntar as empresas locais num grande esforço para a inserção de novas tecnologias, e uma das ideias é transformar nosso novo Distrito Industrial em um Centro de Inovação Tecnológica, em parceria com o Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro, SEBRAE, Universidades e outros parceiros. Jacarezinho tem um enorme potencial a ser desenvolvido e é por isso que trabalhamos, para que possamos atingir nosso potencial na plenitude”, exalta Palhares.

Grupo Maringá

O Grupo Maringá completou em 2021 75 anos de presença e tradição no setor sucroenergético, composto pelas empresas Usina Jacarezinho, Companhia Canavieira e a mais recente, Maringá Energia. Elas atuam de forma integrada para fornecer alimentos e energia ao mercado brasileiro e exportação.

Sediadas no município de Jacarezinho, as empresas investem continuamente na modernização dos processos agrícolas e industriais, visando melhoria de produtividade, ganho de escala e flexibilidade no mix de produção, combinado com atuação destacada nas comunidades locais, por meio de projetos sociais, e no cuidado com o meio ambiente, fatores indispensáveis para perpetuação do negócio.

Nos últimos 10 anos, mais de 100.000 mudas nativas foram plantadas nas margens do Rio Paranapanema junto aos órgão públicos responsáveis pelo meio ambiente. Também estimula a educação musical e cognitiva por apoiar projetos de responsabilidade social que levam ensino de danças populares, balé, canto e instrumentos musicais a crianças e adolescentes de camadas sociais mais vulneráveis.