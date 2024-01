Mães que trabalham fora de casa, especialmente no mercado informal, agora terão um local seguro e adequado para amamentar ou armazenar o leite materno em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. A cidade foi escolhida para sediar o projeto-piloto do Ministério da Saúde que visa instalar salas de apoio à amamentação em Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A iniciativa garante um espaço privativo e equipado para as mães, além de acompanhamento e apoio médico. A escolha do Paraná se deu pelas boas experiências do estado com o aleitamento materno, incluindo a existência do Comitê de Aleitamento Materno e ações estruturadas para incentivar a prática.

A expectativa é que a sala seja implantada até março deste ano e sirva como modelo para outras cidades do estado e do país. A recomendação do Ministério da Saúde é que as crianças sejam amamentadas pelo menos até os dois anos, e exclusivamente com leite materno até o sexto mês de vida.

O aleitamento materno é essencial para a saúde dos bebês, prevenindo doenças e reduzindo a mortalidade infantil. No Paraná, o Governo do Estado inaugurou a primeira sala de apoio à amamentação para servidoras lactantes no Palácio Iguaçu em dezembro de 2023 e pretende ampliar a iniciativa para outros órgãos públicos.

Ações como essas demonstram o compromisso do governo com a saúde pública e o bem-estar das mães e dos bebês.