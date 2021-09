Escutar esta notícia Escutar esta notícia

REESTABELECIDO TRÁFEGO NA MANOEL RIBAS

Depois de duas semanas em obras, foi reestabelecido hoje o tráfego na Avenida Manoel Ribas, interrompido na quadra entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Paraná. O local passou por reforma do pavimento, que apresentava ondulações perigosas aos motoristas.

Segundo o secretário de Conservação Urbana, Fabiano Possetti Neia, a previsão inicial era de que os serviços fossem realizados rapidamente, mas três problemas atrasaram os procedimentos. Primeiro, foi necessário refazer a base da rua, com a retirada dos paralelepípedos existentes. Eles estavam soltos e fatalmente causariam rachaduras no asfalto novo. Depois disso choveu. E por fim, houve o rompimento de um encanamento de água, e devido à negativa da Sanepar em trocar a tubulação, o vazamento persistiu após o primeiro conserto. Foi necessário refazer o serviço e finalmente o cano foi substituído na terça-feira (21).

Nesta quarta-feira (22) os funcionários da Prefeitura puderam dar continuidade aos serviços, com a pintura da base e a aplicação de aproximadamente 116 toneladas de CBUQ (asfalto quente). “Fizemos uma capa de 5 cm, aproximadamente, pois trata-se de uma via de grande tráfego, inclusive de ônibus e caminhões, e quisemos garantir a durabilidade do pavimento”, explica o secretário Fabiano. Como sobrou material, ele foi aplicado na quadra em frente ao Palácio Episcopal. Os serviços duraram o dia todo e o trânsito foi liberado no início da noite.