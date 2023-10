Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho publicou nesta terça-feira (dia 24) o aviso de licitação para a contratação da empresa que reformará a ponte de acesso ao Jardim Castro, mais conhecida como Ponte da Resicor, que está em situação precária e oferece riscos aos pedestres e impossibilita a passagem de veículos pelo local.

A licitação será realizada na modalidade tomada de preços, tipo menor preço global em regime de empreitada. O valor máximo do certame será de R$ 144.111,48 (cento e quarenta e quatro mil cento e onze reais e quarenta e oito centavos).

As empresas interessadas em participar da concorrência deverão se credenciar até às 8h30 do dia 14 de novembro de 2023, na sala de reuniões do Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, situada na Rua Cel. Batista, 335. A abertura dos envelopes com as propostas será às 9h00 do mesmo dia.

O edital com as especificações técnicas e demais informações complementares pode ser solicitado ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município, via e-mail ([email protected]) – Fone (43) 3911-3018, ou baixado no site https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/ sem nenhum custo por parte do solicitante.

A reforma da ponte de acesso ao Jardim Castro é uma demanda urgente da população, que espera por uma solução definitiva para o problema. A obra visa garantir a segurança e a mobilidade dos moradores e visitantes do bairro, que também está recebendo a pavimentação asfáltica. A primeira etapa da pavimentação foi realizada em 2022, e a segunda etapa, já contratada, está em vias de ser iniciada.

Das 22 pontes danificadas pelas chuvas do início deste ano, resta apenas uma, localizada no bairro rural do Ouro Grande, a ser licitada. O projeto está concluído e aguarda a definição dos recursos orçamentários para ir a licitação.