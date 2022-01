Escutar esta notícia Escutar esta notícia

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 23/01/2022

A Secretaria Municipal de Saúde informa que ocorreu um óbito nesta madrugada, de um senhor com 79 anos de idade. Ele estava internado em Londrina, onde fazia tratamento de pancreatite, recebeu alta dia 20 de janeiro, começou a passar mal no dia 22, em sua casa, foi levado à Santa Casa onde fez um teste rápido positivo para Covid-19. Veio a óbito na madrugada do dia 23.

À família enlutada, nossas condolências.