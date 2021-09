Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Equipes e servidores da secretaria municipal de Saúde de Jacarezinho que atuam na atenção primária foram premiados, de acordo com o desempenho, durante cerimônia realizada na tarde de ontem (quinta-feira, 02), através do programa Acelera Saúde Jacarezinho.

Foram sete indicadores definidos para que fossem cumpridas metas: atendimentos de gestantes, testes rápidos em gestantes, atendimentos odontológicos de gestantes, atendimentos hipertensos, atendimentos diabéticos, realização de citopatológico e vacinação de pentavalente e poliomelite.

Com os números em mãos, a secretaria premiou aqueles que atingiram os melhores resultados, de acordo com estes critérios. Segundo o prefeito Marcelo Palhares, a iniciativa visa incentivar os servidores da saúde. “Nossa equipe da saúde realiza um trabalho fantástico, e premiar quem consegue melhores resultados é uma forma de reconhecer e valorizar a atuação deles, além de serum incentivo a mais para todos servidores”, pontua.