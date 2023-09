Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta quarta-feira (30/09), a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, com representantes do CRAS I e II, CREAS, Centro da Juventude, Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Vigilância Socioassistencial e diretoria, se reuniram com a professora Flávia Torres Presti no Instituto Federal (IF Jacarezinho) para firmar uma parceria entre a instituição e a Assistência Social.

O intuito dessa parceria é garantir segurança alimentar para as famílias em situação de vulnerabilidade social e oferecer a oportunidade da ampliação de conhecimentos e saberes propícios ao desenvolvimento e a superação da situação de vulnerabilidade.

A parceria, a princípio, ocorrerá por meio de cursos de capacitação ofertados pelo instituito para as famílias atendidas, desenvolvimento de hortas comunitárias, apresentação de técnicas de compostagem, orientação nutricional para as famílias, bem como parcerias nas ações de medidas socioeducativas, dentre outras demandas dos instrumentos de proteção social.

As ações beneficiarão as famílias atendidas pelos CRAS I e II, CREAS, Centro da Juventude, Abrigo Municipal Ana Rafaela, Abrigo para Pessoas em situação de Rua e Programa Família Acolhedora.

Durante a reunião, discutiu-se ações para operacionalizar essa parceria, bem como tratativas para avaliação das melhores estratégias.

A professora nos recebeu de braços abertos e nos apresentou o Instituto, suas dependências e laboratórios. Fomos apresentados à Horta Comunitária do Instituto, onde pudemos conhecer um pouco do trabalho realizado no Instituto.

O Instituto Federal desde 2010 capacita e forma profissionais qualificados, prezando sempre por um ensino público gratuito de qualidade. Oferece Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio nas áreas de Alimentos, Eletrotécnica, Informática e Mecânica, além do Curso Subsequente de Teatro. Além do nível técnico, o Instituto oferece cursos de nível superior: Licenciatura em Quimíca, Engenharia de Controle e Automação e, Tecnologia em Sistemas para Internet. Há também uma Especialização em Educação, Sociedade e Tecnologia.

A parceria visa aproximar os alunos à sociedade, oferecendo vivências e a oportunidade de aplicarem seus conhecimentos em um contexto prático, potencializado seus aprendizados ao passo que contribuem com o desenvolvimento local. Do mesmo modo, visa também fornecer autonomia e fomentar o desenvolvimento das pessoas atendidas pelos instrumentos sociais, para que assim, se sintam mais pertencentes e capazes de superar suas vulnerabilidades e enxergar novas perspectivas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, em nome de toda a equipe, agradece a parceria em prol do bem-estar dos munícipes de Jacarezinho.