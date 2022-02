Jacarezinho teve um saldo de 406 empregos formais, ou seja, com carteira assinada, em 2021. É o que mostram os dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta semana.

O aumento do número de pessoas com emprego formal no município é comemorado pelo prefeito Marcelo Palhares. “É um ponto que nos dá bastante alegria. Logo no primeiro ano de gestão termos aumento nos empregos com carteira assinada é motivo de comemoração. Significa que mais de 400 famílias tiveram aumento de renda. Claro que para este ano que se inicia temos alguns importantes processos e negociações em andamento e buscamos ampliar significativamente estes números”, projeta.

Isso significa que ao fim de 2021 Jacarezinho tinha mais cidadãos trabalhando com carteira assinada do que tinha no começo do ano.

O saldo é resultado das admissões menos os desligamentos de trabalhadores com carteira assinada. Durante os 12 meses do ano passado, Jacarezinho teve o total de 3.585 contratações e 3.179 demissões.

PERFIL

Os dados mostram que, com relação a escolaridade, pessoas com Ensino Médio completo foram as que mais tiveram admissões em 2021, com o total de 2.211 contratações, seguido por trabalhadores com Ensino Superior completo, com 437 contratações.

Já no que diz respeito a idade, a faixa etária que mais teve pessoas admitidas foi a dos 18 a 24 anos, com 1.053 contratações, seguida pela faixa etária dos 30 a 39 anos, com 985 contratações.