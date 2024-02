TRÂNSITO LIBERADO

Com a conclusão dos serviços de reparos no muro e pavimento da Rua Evaristo Anghinoni (Rua Marginal) o trânsito de veículos será liberado hoje (dia 5), por volta das 15 horas. Com isso será desativado o desvio pela Rua Dom Fernando Taddey, que volta a ser mão única sentido centro/bairros.

A Secretaria Municipal de Conservação Urbana pede atenção aos motoristas, uma vez que a lombada existente na curva foi retirada e instalada outra um pouco mais recuada. O local está sendo sinalizado.