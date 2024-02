A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) promoverá, neste sábado, 24 de fevereiro, a primeira edição do projeto “Parque em Movimento”. A ação será realizada no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação, antigo Tecpar, a partir das 13h, com diversas atividades recreativas para todos os públicos.

Iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UENP, o “Parque em Movimento”, acontecerá em um sábado a cada dois meses, sempre com um tema diferente. Nesta primeira edição, a temática será “Recreação”, com o objetivo de atrair tanto a comunidade interna quanto externa da Universidade.

Entre as atividades recreativas para os participantes estão cama elástica, xadrez gigante, futebol, pular corda, queimada, escorrega lona, pintura facial, bambolê e vôlei. “Será um encontro para toda a família. Além desse tema, vamos trabalhar em nosso calendário atividades relacionadas à cultura em geral, abordando música, dança, lazer e natureza, entre outras áreas”, explica o coordenador da ação, Ricardo de Oliveira.

De acordo com o pró-reitor de Extensão e Cultura da UENP, Rui Gonçalves Marques Elias, o “Parque em Movimento” será uma ação para que a população se aproxime do espaço, usufrua dos projetos desenvolvidos no local e também para que a comunidade interna consiga desempenhar suas atividades nesse ambiente. “Com essa iniciativa, oportunizamos espaço para extensão, ensino e, futuramente, pesquisa para nossos estudantes e professores”, salienta.

Segundo o assessor técnico do Parque Universitário, Fernando Bessa Gonçalves, para aproveitar o dia de lazer e diversão, é preciso que a família tenha alguns cuidados. “Traga sua garrafa para beber água, passe repelente e protetor solar e utilize roupas confortáveis, porque as atividades serão das mais variadas. O Parque em Movimento será a oportunidade perfeita para atrair a comunidade. Nosso espaço está aberto a visitas. Venham participar das atividades e conhecer os projetos de extensão junto com a gente”, convida.

Parque em Movimento: Sábado de Recreação

Data: 24/02/24 (Sábado)

Horário: das 13h às 17h

Local: Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP – Av. Marciano de Barros, 700 – Bairro Estação, Jacarezinho/PR – próximo ao Jardim São Luís.