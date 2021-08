Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho e a Secretaria Municipal de Saúde solicitam a todos os proprietários de terrenos baldios que se encontram sujos e com mato alto para que façam a limpeza.

Atenção: o acúmulo de lixo e mato alto terrenos podem contribuir para infestação, abrigo e reprodução de animais peçonhentos como, por exemplo, escorpiões, cobras, ratos, arranhas e baratas.

A responsabilidade por manter estes terrenos limpos é dos proprietários, contribuindo, assim, com a proteção e da sociedade e com a saúde pública.