Por volta das 00h50min na data (11/09) a equipe ROTAM estava em abordagem na Rua Dom João VI na cidade de Jacarezinho, quando adentrou na via um veículo em alta velocidade, com volume do equipamento de som excessivamente alto, derrapando os pneus, quase atropelando os policias que faziam a segurança na abordagem.

Os policias conseguiram abordaram o carro, um GM/Vectra, cor preta, identificaram o condutor, devidamente habilitado, todavia o veículo constava restrição, tipo bloqueio.

Diante disso, o condutor foi detido pelo crime de direção perigosa e pertubação do sossego, bem como o equipamento de som apreendido e encaminhados para sede da 1ª Companhia/PM para lavratura do Termo Circunstanciado. Ainda foram lavrados duas notificações de trânsito: art. 228 e art. 175 do CTB.